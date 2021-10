Scontro tra giovani nel centro di Aragona, l'avvocato Vella: "Si è trattato di un'aggressione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In merito all’articolo del 27/09/2021 pubblicato sul giornale online Agrigentonotizie con il seguente titolo - Calci, pugni e forse anche qualche bottigliata: scoppia la rissa fra due gruppi di giovani” Cinque, forse sei, le persone coinvolte nel tafferuglio che s'è svolto, nei pressi di un locale, in piena piazza ad Aragona - si segnala che: l’episodio non ha riguardato alcuna rissa ma una brutale e vergognosa aggressione eseguita da più di 15 persone a danno di un giovanissimo ragazzo di appena diciott’anni di Comitini.

Gravissime le lesioni riportate dal giovane ragazzo a cui sono stati spezzati entrambi i polsi.

Il fatto è stato prontamente denunciato presso la stazione dei Carabinieri di Aragona innanzi al Comandante della stazione dei Carabinieri di Aragona, luogotenente Dott. Paolino Scibetta, a cui va un doveroso ringraziamento per il supporto, anche morale, mostrato nei confronti del giovanissimo ragazzo.