Rissa al viale Della Vittoria: immigrato resta svenuto sul selciato, video immortala l'aggressione

Scazzottata in pieno viale Della Vittoria, a pochissimi passi dalla scuola elementare "Lauricella", alle ore 13 circa. Un immigrato, da tempo residente nella città dei Templi, è stato lasciato sul selciato, verosimilmente svenuto. La rissa - di questo si tratta visto che ha coinvolto più persone - è stata immortalata con un telefono cellulare e sta, al momento, rimbalzando da un Whatsapp all'altro.

Come e perché sia scoppiato l'alterco, ben presto trasformatosi in un pestaggio, non è affatto chiaro. E' certo però - stando a quanto emerge dal video, che è appunto diventato virale, - che ad un certo punto un agrigentino, dopo essersi scagliato con pugni contro l'immigrato già sull'asfalto, ha messo in moto l'autovettura e s'è allontanato repentinamente dal Viale. Non è chiaro se l'immigrato sia stato portato o meno al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Né se siano intervenute pattuglie della polizia o dei carabinieri. La zona è di competenza territoriale dei carabinieri.

E' certa però l'esitazione di chi ha realizzato il video nel richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Come al solito, in questa provincia, prima si realizzano fotografie e video e poi, quando magari come in questo caso la situazione precipita (con una persona svenuta sul selciato), si pensa a comporre il numero unico d'emergenza.

Diverse le auto che sono transitate, nell'esatto momento del pestaggio, lungo quel tratto del Viale. Ma appunto, nessuno s'è premurato di lanciare l'Sos al 112.

Del video, diventato ormai appunto virale, sono comunque già in possesso polizia e carabinieri.