Esercitazioni militari a Punta Bianca, Legambiente aderisce alla manifestazione di protesta

“Nonostante la Riserva di Punta Bianca non ci sia ancora - per ora è solo inserita nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve da istituire - la sua importanza naturalistica e paesaggistica è confermata. A questo punto reputiamo sia stato un errore da parte della Regione, alla luce della notizia della ripresa delle esercitazioni militari, l’aver rinviato, alle fasi successive, l’inserimento in area di pre-riserva del limitrofo poligono militare di contrada Drasi. Se questo fosse avvenuto, come noi avevamo proposto, avremmo ottenuto la dismissione del poligono già nel corso del 2023, cioè allo scadere dell’intesa quinquennale concessa dalla Presidenza della Regione”. Lo dichiarano Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Daniele Gucciardo, presidente del circolo Rabat di Agrigento.