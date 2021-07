Favara sommersa dai rifiuti, l'Asp: "Reale pericolo per la salute pubblica"

L'azienda sanitaria mette in guardia rispetto al protrarsi dell'attuale situazione, con la spazzatura che non viene ritirata dal 25 giugno scorso

"Sussiste una grave situazione igienico-sanitaria determinata dall'accumulo di rifiuti solidi urbani nelle pubbliche vie" di Favara. A metterlo nero su bianco con una nota è stata l'Asp di Agrigento, che è intervenuta in merito a quanto sta avvenendo ormai da giorni nella città dell'Agnello pasquale, dove la raccolta dei rifiuti è sospesa dal 25 giugno scorso.

"Il persistere della situazione, in presenza di condizioni climatiche estive, determina un reale pericolo per la salute pubblica" scrivono ancora dall'Azienda sanitaria, con un invito al sindaco a "porre in essere ogni iniziativa necessaria atta a rimuovere gli inconvenienti igienico-sanitari".

Una nota molto simile a quella che aveva firmato ieri la Prefettura: nel respingere la richiesta di precetto dei lavoratori l'ufficio territoriale del governo aveva infatti spronato il Comune ad adottare delle misure per contenere eventuali pericoli di salute pubblica.

Domani previsto un nuovo tavolo tecnico per affontare l'emergenza, ma le soluzioni sembrano tutte lontane.