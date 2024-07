Caldo intenso e temperature fino a 34 gradi, la protezione civile dirama l'allerta rossa per il rischio incendi

La giornata del 2 luglio sarà caratterizzata da condizioni tali da favorire gli incendi. Non si tratta solo di alte temperature (prevista una massima di 34 gradi) ma in generale di una situazione meteo-climatica, con forte umidità, tale da generare incendi con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce. Lo ha fatto sapere la protezione civile che ha diramato l’allerta rossa con livello di attenzione massimo. Entrerà in vigore dalla mezzanotte di stasera, lunedì 1 luglio, e per le successive 24 ore.

Le previsioni meteo, intanto, indicano un graduale abbassamento delle temperature nei prossimi giorni. “L’anticiclone africano - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - ha le ore contate e lascerà spazio a correnti più fresche di Maestrale. Martedì, ad Agrigento, massime ancora a 34 gradi. Poi si intensificherà il vento con raffiche fino a 40-50 km/h. Mercoledì addensamenti e qualche pioggia intermittente sulle zone settentrionali della Sicilia, assai improbabili nell’Agrigentino. Giovedì caleranno di qualche grado le temperature, soprattutto nelle zone interne della Sicilia dove, rispetto ad inizio settimana, si perderanno anche 10 gradi. Ma anche in questo caso nell’Agrigentino il calo termico sarà poco apprezzabile. Da venerdì la rimonta dell’anticiclone favorirà ovunque condizioni più soleggiate con temperature in risalita”.