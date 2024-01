"Operato per una frattura scomposta riporta problemi permanenti": chiesto risarcimento all'Asp

Va in ospedale per risolvere un problema di salute ma avrebbe riportato danni permanenti. La storia raccontata dagli atti pubblicati dall'Azienda sanitaria provinciale è quella di un uomo che un paio di anni fa si era rivolto ad un reparto di ortopedia del territorio (ovviamente omissato negli atti dalla stessa Asp) dopo una caduta accidentale che gli aveva provocato una frattura scomposta del braccio. L'idea era quella di permettere alla lesione del terzo medio diafisi dell'omero sinistro di guarire più velocemente con l'inserimento di un chiodo midollare.

Qualcosa però - è l'accusa - parrebbe non essere andata per il verso giusto, perché l'uomo alla fine ha riscontrato una "ridotta funzionalità dell'arto e una successiva diagnosticata presenza della paralisi del nervo radiale" attribuiti appunto alle attività svolte dai sanitari dell'ospedale.

Così il paziente si è rivolto al tribunale chiedendo un risarcimento di circa 50mila euro per i danni patiti. La prima udienza si terrà il prossimo 18 marzo davanti al Tribunale di Agrigento. L'Asp, acquisita la documentazione necessaria, respinge le accuse e conferma la correttezza dell'operato dei propri medici e si costituirà in giudizio per resistere alla richiesta risarcitoria.