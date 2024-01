"Arriva in ospedale con forti dolori all'addome e muore dopo le cure": la famiglia chiede oltre 700mila euro

Arriva al pronto soccorso per forti dolori addominali e muore poche ore dopo a causa di una grave emorragia: gli eredi di una donna chiedono oltre 700mila euro di risarcimento all'Asp per la condotta dei propri sanitari.

I fatti risalgono al luglio del 2017, quando la paziente si rivolse ad un ospedale del territorio lamentando nause, senso di vomito e forti crampi addominali. Venne subito ricoverata presso il reparto di Urologia della struttura sanitaria con una sospetta idrofenosi da calcolosi renale, che viene trattata con una nefrotomia (una incisione dell'organo) che secondo l'accusa portò ad un danneggiamento del rene destro. Da qui si registrò un peggioramento rapidissimo del decorso clinico della paziente e una successiva emorragia che ne avrebbe provocato la morte.

A distanza di alcuni anni da quei fatti i familiari si sono rivolti al tribunale per chiedere un risarcimento di oltre 700mila euro perché, sostengono, il decesso sarebbe da imputare a cure errate prestate dai sanitari.

Di parere totalmente opposto l'Asp di Agrigento, che si è costiuita in giudizio per difendere l'operato dei propri medici e non versare il risarcimento richiesto.