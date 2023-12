“I medici lo operarono in ritardo causandogli lesioni fisiche”, paziente ottiene 400mila euro di risarcimento

Ha subito gravi danni fisici in seguito ad una condotta errata da parte dei medici che l'hanno assistito: ex paziente ottiene un risarcimento da oltre 400mila euro.

I fatti risalgono al 2009, quando un uomo si rivolge al Pronto soccorso dell'unità di ortopedia di un ospedale dell'Agrigentino (ovviamente omissato dalla stessa Asp negli atti pubblicati) e, secondo l'accusa, viene disposto con ritardo il ricovero nel reparto di neurochirugia di altra struttura sanitaria. Ritardo "a causa del quale avrebbe riportato gravi lesioni per la non tempestiva esecuzione dell'intervento chirurgico della cauda equina", cioè di un fascio di nervi che si trova alla base della schiena e che può essere colpito da una specifica sindrome interrompendo le vie motorie e sensoriali degli arti inferiori e la vescica.

Cinque anni dopo i fatti l'uomo cita in giudizio l'Asp "al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità per imprudenza e/o negligenza e/o imperizia dei sanitari all'epoca in servizio" e la responsabilità contrattuale dell'Asp, chiedendo la condanna al pagamento di oltre 810mila euro la struttura sanitaria.

In primo grado il ricorso del paziente non va a "segno", con il Tribunale di Agrigento che ha invece dato ragione all'Asp, ritenendo "corrette le cure terapeutiche compiute dai sanitari, alla luce del quadro clinico sussistente al momento del ricovero". Di parere diametralmente opposto la Corte d'Appello di Palermo, che ha invece parzialmente accolto l'appello e condannato l'Asp a pagare circa 400mila euro di risarcimento.

L'Azienda si sta adesso costituendo in giudizio per chiedere la sospensione della sentenza e quindi del realtivo atto di pagamento.