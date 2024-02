Sottoposta a isterectomia dopo parto cesareo: risarcita con oltre 180mila euro

Si ricovera al reparto di Ostetricia dell'ospedale "Barone Lombardo di Canicattì" e viene sucessivamente sottoposta ad un intervento di rimozione dell'apparato riproduttivo per un errore medico: donna risarcita con oltre 180mila euro.

I fatti risalgono ad alcuni anni fa, sebbene la sentenza - cui l'Azienda sanitaria provinciale si sta adesos appellando in parte - sia del novembre scorso. La paziente, appunto, dopo il cesareo si dovette sottoporre non solo ad un intervento di isterectomia subtotale, ma anche ad una annessiectomia del lato destro, cioè la rimozione chirurgica di uno degli annessi uterini. Tutto dovuto, appunto, a cure errate prestate da alcuni sanitari.

La donna si è rivolta al tribunale per ottenere un risarcimento che è stato quantificato dai periti in poco più di 170mila euro. Sia in primo grado che in appello i giudici hanno dato ragione alla difesa della donna, sostenendo appunto che gli interventi di rimozione dell'utero erano stati dovuti ad errori medici nella fase del parto. Di parere contario continua ad essere invece l'Asp, che ha adesso deciso di impugnare in Cassazione la richiesta risarcitoria. Secondo il legale dell'Azienda, infatti, la Corte d'Appello avrebbe respinto il ricorso dell'ente "sulla base di una apririoristica adesione alla motivazione del Tribunale, senza dare preciso e puntuale riscontro ai motivi di doglianza indicati nell'atto di appello, in specie senza tener conto della legge Gelli Bianco e delle linee guida in materia di parto cesareo a rischio" e "quantificando l'importo del risarcimento anche sulle conseguenze patite a seguito del secondo intervento chirurgico che, però, non è stato considerato come azione colpevole da parte dei sanitari".