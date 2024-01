"Ricoverata in ospedale per un sospetto infarto, muore in corsia": i familiari trascinano l'Asp in tribunale

Va in ospedale con forti dolori al petto e viene ricoverate in Cardilogia per essere sottoposta ad un intervento di angioplastica, ma muore in corsia. I familiari trascinano l'Asp in tribunale.

I fatti, come sempre avviene, sono raccontati dagli atti pubblicati dall'Azienda sanitaria provinciale, che si è adesso costituita in giudizio per difendersi dalla richiesta di risarcimento avanzata da una famiglia agrigentina. La vicenda risale ad alcuni anni fa: la donna, in seguito alle risultanze di un elettrocardiogramma che indicava un sospetto infarto, era appunto stata ricoverata presso il reparto di Cardiologia di un ospedale del territorio il cui nome è però stato omissato dall'Azienda. Qui sarebbe dovuta essere sottoposta ad un intervento di angioplastica, ma è successivamente deceduta. Questo, secondo i familiari che hanno adesso agito legalmente, a causa di "plurime e gravi censure e omissioni ritenuti ascrivibili ai sanitari e parasanitari" che l'avevano in cura.

Per questo i parenti chiedono oggi al tribunale di risarcirli per il decesso dovuto alla "condotta negligente, imperita e imprudente avuta dai sanitari". Di parere completamente opposto l'Asp, che invece ritiene non vi siano responsabilità da attribuire al proprio personale, e si è costituita in giudizio per respingere la richiesta di risarcimento presentata.