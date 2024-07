"Ha svolto visite private ma si fingeva in malattia": l'Asp chiede i danni ad un medico

Ha svolto visite mediche nel suo studio privato mentre risultava in malattia: l'azienda sanitaria si costituisce in giudizio contro un proprio dipendente cui chiede il risarcimento circa 19mila euro di somme che sarebbero state incassate in modo illegittimo.

Il prossimo 5 settembre davanti al tribunale di Sciacca comparirà un medico specialista in servizio in un polo ospedaliero della provincia (ovviamente omissato dall'Asp negli atti pubblicati), che è accusato di aver svolto attività da libero professionista intramuraria "con artifizi e raggiri consistiti nell'attestare falsamente il proprio stato di malattia" per circa 3 mesi nel 2022 "quando, in realtà, nelle medesime date riceveva numerosi pazienti presso il suo studio privato".

Questo avrebbe "indotto in errore l'azienda sanitaria circa il suo stato di salute", procurando al medico un guadagno ritenuto illegittimo per un valore di circa 18mila euro.

L'Asp si è costituita in giudizio anche per valutare il risarcimento danni.