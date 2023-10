Muore in corsia, i familiari accusano: "L'Asp è colpevole, risarcisca oltre 250mila euro"

Hanno perso una propria parente mentre si trovava ricoverata in un ospedale dell'Asp di Agrigento: famiglia chiede un risarcimento da alcune centinaia di migliaia di euro per il danno patito e trascina l'azienda in tribunale.

Ancora una volta i familiari di una presunta vittima di malasanità agiscono legalmente contro la sanità agrigentina, chiedendo a un giudice di valutare la responsabilità dei medici per condotte negligenti che avrebbero portato, a loro parere, alla morte del proprio caro.

La donna, si può scoprire leggendo gli atti della costituzione in giudizio dell'ente pubblico, in larghissima parte coperte da omissis, è stata ricoverata in seguito ad un malore nei reparti di Medicina interna e Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza di un ospedale agrigentino (di cui è impossibile sapere altro).

La paziente però non tornerà mai più a casa sua. Per questo i familiari chiedono oltre 264.780 euro come risarcimento "dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parenterale". L'Asp si è costituita in giudizio ritenendo invece di non aver responsabilità nella vicenda.

La prima udienza si terrà il prossimo 15 novembre.