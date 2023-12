Muore dopo il ricovero in Urologia per un problema renale: famiglia risarcita con un milione

Muore dopo un ricovero in una struttura sanitaria della provincia di Agrigento, e la responsabilità di quel decesso è stata attribuita ad errori medici: famiglia risarcita con oltre un milione di euro.

I fatti risalgono al 2009, quando l'uomo venne ricoverato in un reparto di Chirurgia di uno degli ospedali dell'Agrigentino (omissato negli atti pubblici da parte dell'Azienda sanitaria) e poi trasferito in Urologia per una "colica renouretrale". Le condizioni cliniche si sono però rapidamente aggravate e lo hanno portato alla morte per shock ipovolemico.

L'anno successivo la famiglia agisce per via legale, ritenendo che il decesso del proprio caro fosse collegato ad errori sanitari. Una versione che trova accoglimento in tre gradi di giudizio, e l'Asp viene condannata al pagamento di 950mila euro di solo risarcimento dei danni, cui aggiungere spese legali, oneri e interessi.

Somme che i familiari dell'uomo avevano già provveduto a "prelevare" attraverso un'azione legale di pignoramento dai conti dell'Azienda, con quest'ultima che si è adesso limitata alla sistemazione contabile degli importi in bilancio, prelevandoli dal fondo rischi.