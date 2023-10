"E' solo una gastrite", ma aveva un grave problema intestinale e morì: chiesto oltre un milione

Si era recato in due pronto soccorso, quello di Ribera e quello di Sciacca, chiedendo aiuto per forti dolori addominali. Nessuno però avrebbe saputo individuare cosa stessa accadendo a quel signore che chiese aiuto nel lontano 2018 ma poi dopo un mese di ricoveri e interventi ha perso la vita.

Adesso sono i familiari a chiedere un risarcimento da oltre 1 milione di euro all'Azienda sanitaria provinciale per la "negligenza, imprudenza e imperizia relativamente all'iter clinico".

I fatti, così come raccontati negli atti: era il gennaio del 2018 quando l'uomo, appunto, lamentando intensi dolori all'addome, si era rivolto ai pronto soccorso dove ha ricevuto diverse diagnosi che, è questa l'accusa, si sono però rivelate errate: una discopatia, calcoli renali, una gastrite.

Dopo quasi un mese arrivò, invece, la diagnosi di "dissecazione parietale dell'arteria mesenterica superiore". L'uomo è stato trasferito il 2 febbraio all'ospedale "Civico", per subire un primo intervento chirurgico d'urgenza di duplice resezione intestinale che però si rivelò non risolutivo, tanto che è stato necessario un nuovo ricovero durante il quale si effettuò una embolizzazione del ramo sinistro dell'arteria epatica che tuttavia non consentì di migliorare le condizioni di salute, che degenerarono fino al decesso.

Adesso la richiesta di risarcimento da parte dei familiari rispetto alla quale l'Azienda sanitaria si è costituita in giudizio ritenendo che non vi siano profili di responsabilità a carico dei medici.