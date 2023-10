Muore dopo un mese di ricovero in due diversi ospedali: la famiglia chiede oltre un milione di euro

E' morto mentre era ricoverato, negli anni scorsi, nel reparto di Cardiologia di un ospedale della provincia (ovviamente omissato), la famiglia chiede oltre un milione di euro di danni per risarcire la perdita del proprio caro dovuta, dicono, a "imprudenza e imperizia da parte dei sanitari".

La vicenda risale al 2004, quando un cittadino si rivolge prima al reparto di Pneumologia dell'ospedale di Caltanissetta e poi a quello dell'Agrigentino per un malore. Rimarrà ricoverato circa 1 mese, ma non tornerà mai a casa sua perché morirà per complicazioni del suo stato di salute. Tutta colpa dei medici dei due nosocomi, secondo la famiglia.

Di parere totalmente diverso l'Asp di Agrigento, che, dall'esame della documentazione sanitaria pervenuta e della relazione tecnico sanitaria acquisita" esclude "elementi di responsabilità a carico della struttura e dei sanitari" e si è adesso costituita in giudizio per respingere le accuse e soprattutto l'enorme richiesta risarcitoria, che supera il milione di euro.

Importo identico a quello richiesto da un'altra famiglia, anch'essa per la morte di un proprio congiunto tra le mura di un ospedale Agrigentino. Alla fine, in Appello, il risarcimento è stato ridotto ad appena 80mila euro, che sono state liquidate proprio in questi giorni.