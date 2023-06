Rigenerazione urbana di Villaseta: altri 10 milioni per la terza fase del progetto

Il progetto di rigenerazione urbana di Villaseta prosegue con la terza fase, in cui saranno spesi altri 10 milioni di euro. Lo annuncia l'assessore ai Quartieri, Marco Vullo.

"Questa fase progettuale - spiega - completerà radicalmente la prospettiva urbana, ambientale e sociale per i residenti. Il tutto si innesta e innesca con le prime due azioni di riqualificazione per circa 2 milioni di euro che sono nella fase operativa dal restyling del centro commerciale Concordia alla ristrutturazione dell’ex comando dei vigili urbani che diventerà un centro di aggregazione sociale in aggiunta alla biblioteca e la falegnameria sociale".

I lavori di riqualificazione partiranno dal parcheggio di Cugno Vela e proseguiranno fino al centro. "Il tutto - aggiunge sempre l'assessore comunale - darà un nuovo volto al quartiere in una strategia di integrazione sociale e di miglioramento della qualità della vita per i ragazzini, gli anziani per le opere che andranno a realizzarsi. Nuovi marciapiedi, verde pubblico, nuova pavimentazione e vialetti e altre opere di abbellimento".