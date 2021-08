Zona rigenerata di via Perollo, tutto pronto per la cerimonia inaugurale

L'appuntamento è domani, 3 agosto alle 9: sarà inaugurata la zona rigenerata della via Perollo di Sciacca.



Questo luogo e? stato riqualificato grazie al progetto “Rigenera” sulla base della proposta avanzata dal Museo Diffuso dei 5 Sensi e realizzata grazie a tutti i cittadini che hanno espresso il loro voto affinche? venisse valorizzata proprio questa zona della citta?."Grazie a un lavoro di comunita? in cui ognuno ha contribuito con le proprie competenze - si legge in una nota - sono stati ricostruiti tutti i piloni, sono stati applicati 27 vasi e 57 piastrelle, piantumate 27 erbe aromatiche e create audioguide con le stesse voci dei ceramisti per raccontare “Il Caso di Sciacca”. La comunita? ha dunque voluto ridare luce, colore, bellezza, narrazione e memoria, a un luogo nel pieno centro storico che stava perdendo il suo fascino".