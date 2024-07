“Terravecchia di Girgenti”, affidati i lavori di riqualificazione per oltre 5 milioni di euro

Sono stati finalmente affidati i lavori di riqualificazione urbana (parte pubblica) del quartiere “Terravecchia di Girgenti" per un importo complessivo 5.407.990,03 euro. È stato così aggiudicato l'affidamento, parte pubblica, del programma di “riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel Comune di Agrigento”. A comunicarlo, con grande soddisfazione, è stato l'assessore ai lavori pubblici al Comune di Agrigento Gerlando Principato che in questi anni si è interessato e ha portato a termine importanti risultati di rigenerazione urbana soprattutto nel centro storico della città.

Undici anni sono trascorsi dalla precedente sottoscrizione (2011-2022) e 2 anni dalla risoluzione contrattuale. “Con la sottoscrizione dell'atto integrativo a febbraio 2022, atto fortemente voluto da Roberto Di Mauro che ha previsto la soppressione della proposta da parte privata e l'inserimento di ulteriori 6 alloggi a canone sostenibile mediante ristrutturazione dell’edificio superstite dell’isolato 76 (edificio 4 adiacente all’ex istituto Schifani) – afferma l’assessore Principato – abbiamo rimesso in moto, in variante strutturale e morfologica, il progetto di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti all'interno del piano particolareggiato del centro storico. Un lavoro di squadra, portato avanti da amministrazione, parte amministrativa e parte tecnica degli uffici comunali ai quali va il mio sentito ringraziamento per avere redatto il progetto che ha ottenuto tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti (Soprintendenza ai beni culturali e ambientali e l'attestazione di conformità urbanistica).

Adesso è stato concluso anche l'ultimo atto, il più importante: l’affidamento dei lavori con i quali si realizzeranno 9 alloggi all’interno delle aree appartenenti all’ex istituto Schifani e 6 alloggi mediante la ristrutturazione dell’edificio 4 in adiacenza ed un tempo parte integrante dell’ex istituto Schifani per l’80% accessibili a persone con disabilità”.

Nella rigenerazione è prevista la realizzazione di un centro socio-ricreativo, la riqualificazione della via Barone, via Madonna della Neve, scalinata Sant'Antonio, cortile Guarraci, cortile Vicari, cortile Cardella, via Raccomandati, oltre al restauro e al riutilizzo dell'antica chiesa San Giovanni di Dio ed il restauro e la rimessa in funzione dei locali seminterrati rinvenuti nell'area antistante la chiesa. A questi interventi si aggiungerà la realizzazione di un parco archeologico urbano, la riconnessione degli antichi percorsi urbani tra il cortile Raccomandati, il cortile Guarraci ed il piano della chiesa e il ripristino del collegamento tra il piano della chiesa e la via Madonna della Neve.

“L’impegno costante e la dedizione - ha aggiunto Principato - stanno dando i risultati sperati. Questo intervento, insieme a quelli già in gara di demolizione e ricostruzione di un intero isolato e la rigenerazione dell’interno quartiere Santa croce potranno dare impulso all’economia del nostro territorio e la possibilità per i cittadini di rimpossessarsi di aree del centro storico per troppo tempo rimaste isolate e non più abitate, nonostante siano tra le zone più belle e caratteristiche della nostra città”.