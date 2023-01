Riqualificazione del fabbricato della stazione ferroviaria, arrivano divieti di sosta e transito pedonale

Divieto di transito pedonale e di sosta (prevista la rimozione con carro attrezzi) in una parte di via Delle Torri dove verrà collocato il ponteggio fisso per i lavori di riqualificazione del fabbricato della stazione ferroviaria centrale. Lo ha disposto - e così sarà da lunedì, 31 gennaio, fino al prossimo 28 febbraio - un funzionario di palazzo dei Giganti.

A formalizzare l'istanza di occupazione di suolo pubblico per 27 metri quadrati, per collocare il ponteggio fisso che è indispensabile agli interventi, è stato il legale rappresentante della ditta di Gangi che si sta, appunto, occupando degli interventi. Il ponteggio occuperà il marciapiede di via Delle Torri, lato ferrovia, dove è consentito il solo transito pedonale.

"Per consentire, in tutta sicurezza, il transito dei veicoli nei due sensi di marcia deve - è stato disposto dal Comune - essere lasciato libero lo spazio dove attualmente è consentita la sosta". Ecco dunque che è stata firmata un'apposita ordinanza che impone il divieto di transito pedonale e il divieto di sosta.