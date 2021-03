Crollo centro storico, il sindaco alla Regione: "Mai più tragedie come nel 2010"

“Fortunatamente il crollo di ieri non ha causato danni a persone, oggi sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Ho chiamato la Regione, nello specifico sto cercando di coinvolgere il dipartimento di Protezione civile nella speranza che Favara non venga dimenticata".

Sono le parole del sindaco di Favara, Anna Alba, in un video pubblicato sulla sua pagina facebook, il giorno dopo il parziale crollo della palazzina di via Pirandello.

Il sindaco aggiunge: "C’è tanta rabbia perché un amministratore è impossibilitato nella riqualificazione del centro storico in sostituzione dei privati. Tanti anni fa siamo stati profondamente segnati dalla morte delle sorelle Bellavia e non vogliamo che si ripeta un’altra tragedia con altre vittime. Mercoledì prossimo sarò a Palermo per capire se ci sono dei finanziamenti dai quali attingere”.

Nel filmato, il primo cittadino ricorda la tragedia che il 23 gennaio del 2010 scosse la comunità di Favara che non ha mai dimenticato le due sorelle morte a causa del crollo dell’abitazione di via del Carmine.