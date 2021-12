Riqualificazione del belvedere “Scala dei Turchi”, il FAI mette a dimora 2 pini marittimi

Ultimo passo per il completamento della riqualificazione paesaggistica del Belvedere FAI della Scala dei Turchi di Realmonte.Giovedì 23 dicembre, alle 10, il Comune, in collaborazione con la delegazione FAI di Agrigento ed il Comitato FAI Realmonte, metterà a dimora i primi 2 pini marittimi dei 5 previsti nell'ipotesi di progetto “Luoghi del Cuore del FAI” in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo.Si completa, così, un percorso iniziato nel 2013 con l'abbattimento dell'ecomostro sulla spiaggia, proseguito con l'abbattimento del secondo immobile che sorgeva a picco sulla scogliera.Una battaglia giudiziaria, con il FAI costituito nei processi e pronto a finanziare l’operazione di ripristino dei luoghi, che ha portato, nel 2016, all'inaugurazione del belvedere e successivamente al suo ampliamento.

“Con la piantumazione del verde - dice il capo delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi - si conclude il progetto del denominato emblematicamente “Liberare la bellezza” che ha visto protagonista la Scala dei Turchi, monumento segnalato in negativo nel 2008 tra i “Luoghi del Cuore”. La messa a dimora di 2 pini per rinvigorire il verde del belvedere, in parte danneggiato dal maltempo degli ultimi mesi, è un vero e proprio regalo di Natale. Un traguardo che si realizza grazie alla collaborazione tra istituzioni ed associazioni. Desidero, per questo motivo, ringraziare la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca, le istituzioni e le associazioni che nel tempo hanno contribuito a questo importante risultato”.

Grazie all’interessamento del Comune di Realmonte, della Procura di Agrigento, del FAI, di Legambiente, della Prefettura di Agrigento, delle forze dell’ordine, della Regione Sicilia, della Soprintendenza, dell’Università e soprattutto di un consistente numero di cittadini singoli e associati, il progetto ha vinto l’importante menzione “Paesaggio, legalità e lotta all’abusivismo” in occasione del premio nazionale “Paesaggio” del 2017. Il progetto prevede l’immediata piantumazione di 5 pini marittimi e, simbolicamente, servirà a porre l'accento sull'emergenza climatica degli ultimi mesi.

“A Causa dei recenti temporali dovuti al cambiamento climatico - spiega il presidente del Comitato Realmonte Città della Scala dei Turchi, Nuccio Zicari - due pini marittimi del belvedere sono stati divelti. Il messaggio simbolico immediato che il sindaco di Realmonte ed il Comitato vogliono dare è quello di rimediare alla perdita dei due arbusti. Seguirà la realizzazione del progetto di piantumazione di tutti gli esemplari di macchia mediterranea come previsto dal progetto dal FAI”.