Ripulite le aree dove sono state incendiate 4 auto, l'appello: "Collaborazione di tutti per sanare queste ferite"

Assessore comunale, assieme ad alcuni impiegati del Municipio, hanno ripulito - nonostante il giorno festivo - le aree di Racalmuto dove, nelle scorse notti, sono state incendiate quattro autovetture. Un segnale e una silenziosa invocazione "allo spirito di collaborazione" - ha detto lo stesso assessore Giuseppe Guagliano - .

"Gli incendi dolorosi compiuti nottetempo da parte di ignoti, ai danni di diverse automobili di privati cittadini, creano sconcerto e preoccupazione nel paese. Non si capiscono bene le possibili motivazioni e il significato - ha scritto Guagliano - . Di certo, il fatto ostacola quel processo di crescita socio culturale e di valorizzazione del patrimonio storico-monumentale che ha visto un notevole incremento negli ultimi anni! È necessario in questi momenti la collaborazione di tutti per sanare in tempi brevi queste ferite - l'amministratore ha, di fatto, lanciato un appello alla collaborazione - . A volte potrebbe essere necessario andare oltre le proprie competenze. Non ho avuto, per quanto mi riguarda, nessuna remora o difficoltà, nonostante il mio ruolo di amministratore e i giorni festivi, a ripulire dai detriti, in collaborazione con alcuni dipendenti comunali dalla spiccata sensibilità, i luoghi dove erano state incendiate le automobili. Spero che possa prevalere nel paese questo spirito di collaborazione!".