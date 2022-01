La Scala dei Turchi è tornata al suo splendore: quasi conclusi gli interventi di pulizia

Alla fine resterà solo un "brutto ricordo" dell'atto di grave incivilità che ieri ha "sfregiato" (ma solo in modo temporaneo) la Scala dei Turchi a Realmonte.

Già questa mattina infatti la scogliera era tornata al suo naturale candore grazie al lavoro intenso messo in campo da operai comunali e volontari, tutto sotto la supervisione della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento, che ha dato le indicazioni su prodotti e tecniche da utilizzare per non danneggiare la marna.

"Siamo molto sollevati dal fatto che non ci siano danni permanenti - spiega il sindaco Sabrina Lattuca - per quanto continuiamo a condannare il gesto vergognoso di un soggetto al momento ignoto che speriamo venga individuato e punito duramente. Il Comune è pronto a sostenere qualunque tipo di azione legale nei confronti di questo incivile".

Fortunatamente, come era già chiaro ieri mattina, sulla marna non è stata versata vernice, ma solo dell'ossido di ferro. Un materiale che è stato facile riumuovere e che probabilmente sarebbe andato via da solo, con il tempo e l'azione di pioggia e sole.

Se da un lato c'è certamente da esserne sollevati, dall'altro questo aspetto fa sorgere nuovi interrogativi: i precedementi danneggiamenti di Punta Bianca (ad esempio) addirittura con una bomboletta spray. Che questo gesto sia stato, per così dire, "dimostrativo"?

Il Comune, comunque, garantisce che si sta agendo celermente per l'acquisizione dell'area e la sua definitiva gestione pubblica.

"Ho sentito questa mattina l'assessore al territorio e ambiente Cordaro - conclude Lattura - e ha garantito che la procedura prosegue in modo spedito. Adesso guardiamo ad un futuro di tutela e fruizione regolamentata del sito".

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Nello Musumeci. "La Regione Siciliana si è subito attivata, assieme al Comune, con le sue strutture sul territorio, per mettere in sicurezza la Scala dei Turchi. Sul posto - ha continuato - si sono recati di buon mattino i tecnici del Comune di Realmonte, due funzionari della nostra Soprintendenza e numerosi volontari, che stanno aspirando la polvere, per poi ripulire l'area con l'aiuto di una idropulitrice. Li ringrazio tutti per il generoso atto di civismo e di scrupolosa responsabilità dimostrati".