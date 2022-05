Metanizzazione, il Comune: "Ottenuto nuovo accordo con le ditte per la bitumatura"

Rifacimento delle strade dopo le operazioni di scavo per la posa della rete del metano: stilato nuovo accordo tra il Comune di Favara e la società Italgas.

A darne notizia è la stessa amministrazione pubblica: in particolare la società ha accolto le richieste del Comune per un ampliamento complessivo delle attività di ripristino di oltre 35.600 metri quadrati a fronte dei poco più di 19.200 inizialmente previsti nel contratto per il lotto in cui si sono oggi completati i lavori di installazione firmato dalle precedenti amministrazioni.

Gli interventi di ripristino partiranno il prossimo 6 giugno secondo un piano concordato con il Comune. In tal senso nei prossimi giorni l’Ente comunicherà il calendario dei lavori in corso, e provvederà ad apporre i divieti di sosta con rimozione.

Le attività di installazione della rete sono ancora in corso in altre zone della città.