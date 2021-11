Piccionello, Lamanna e la fidanzata Suleima in giro per il centro: le riprese di “Màkari” fra piazza Pirandello e dintorni, ecco come cambia la viabilità

Non soltanto alla Valle dei Templi e al Giardino della Kolymbethra. Le riprese cinematografiche della seconda stagione della fiction "Màkari", ispirata ai racconti di Gaetano Savatteri, verranno fatte - con il patrocinio di palazzo dei Giganti - anche nelle piazze Pirandello e Sinatra, nonché nelle vie limitrofe del centro storico. Venerdì e sabato cambia dunque la circolazione stradale e verranno istituiti divieti di sosta per consentire i parcheggi ai mezzi della produzione della società cinematografica "Palomar".

Peppe Piccionello, Saverio Lamanna con la fidanzata Suleima, (gli attori Domenico Centamore, Claudio Gioè ed Ester Pantano) saranno al lavoro per tre settimane, tra novembre e dicembre, ad Agrigento.

Ecco come cambia la viabilità

Chiuso al traffico - ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e dei mezzi della produzione - il tratto compreso fra piazza Gallo e piazza Pirandello, lungo via Atenea. L'ordinanza della polizia municipale è stata firmata a partire dalle ore 6 di sabato. Nello stesso tratto, a partire dalle ore 20 di venerdì, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. Quanti provengono da piazza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere via Empedocle, la via Garibaldi e la via Irfane/Barone dovranno transitare per via Amendola.

In piazza Pirandello verrà istituito il divieto di circolazione a partire dalle ore 6 di sabato e il divieto di sosta, con rimozione, in tutta la piazza a partire dalle ore 20 di venerdì, ad eccezione dei mezzi di produzione. I residenti di via Orfane/Barone - provenienti da piazza Sinatra - per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello(lato panificio).

In piazza Sinatra viene istituito il divieto di sosta, con rimozione, a partire dalle ore 20 di venerdì, ad eccezione di due stalli di sosta - lato farmacia - riservati ai disabili e ai clienti della farmacia che vengono lasciati liberi.

In via Empedocle - dal civico 15 al civico 1 - verrà istituito il divieto di sosta, con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, a partire dalle ore 20 di venerdì.