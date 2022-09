Le riprese del film "Madame Luna" arrivano in città: tutto pronto per i primi ciak

Arrivano ad Agrigento le riprese - cominciate in Calabria - del film Madame Luna, diretto dal regista Daniel Espinosa. Si tratta di un'opera basata su fatti realmente accaduti. Madame Luna racconta l'incredibile storia di una giovane donna eritrea che, dopo aver vissuto per anni in Libia diventando una trafficante di vite umane, è costretta a fuggire e intraprendere un "viaggio della speranza", sbarcando come rifugiata in Italia, dove si ritroverà a fare i conti con il suo passato.

A partire dalle ore 14 di lunedì, e fino alle ore 20 del giorno seguente, il Municipio ha istituito il divieto di sosta nelle piazze Pirandello, Sinatra e Ravanusella. Vi sosteranno i mezzi di produzione e verrà allestito il campo base per le riprese cinematografiche. Il sindaco, Francesco Micciché, ritenendo l'iniziativa meritevole ha concesso il patrocinio gratuito. Si tratta del resto di un film destinato alla diffusione e produzione di arte e cultura nel territorio comunale.

Il film è una coproduzione tra Svezia e Italia, prodotto da David Herdies per Momento Film in co-produzione con Marco Alessi per Dugong Films, con il sostegno della fondazione Calabria Film Commission, della Regione Sicilia - Sicilia Film Commission, il contributo del Mic - Ministero della Cultura italiano e dello Swedish Film Institute, oltre al patrocinio del Comune di Lamezia Terme e a quello, gratuito, di Agrigento.

Nel cast, insieme ad attori non professionisti allo loro prima esperienza quali Meninet Abraha Tefeni e Hilyam Weldemichael, entrambe di origine eritrea, figurano Claudia Potenza ed Emanuele Vicorito. La sceneggiatura è scritta da Maurizio Braucci (Gomorra, Anime nere e Martin Eden), in collaborazione con Suha Arra. Le scenografie sono curate da Brigitte Broch, premio Oscar per il film Moulin Rouge di Baz Luhrmann e i costumi da Nicoletta Taranta.