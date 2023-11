Riprese le esercitazioni militari a Punta Bianca, gli ambientalisti annunciato nuovo sit-in

Lo scorso 16 ottobre credevano d'averla spuntata. Le esercitazioni dell'Esercito, annunciate proprio per quel giorno, erano state bloccate. Ma da ieri, i militari hanno ripreso a sparare al poligono Drasy di Punta Bianca. Al momento, pare che vengano utilizzate armi "leggere". C'è stato un sopralluogo-verifica di carabinieri e polizia che hanno, di fatto, accertato la ripresa delle esercitazioni militari.

Dopo 615 giorni di sospensione, tutto è, dunque, ricominciato. E gli ambientalisti hanno già annunciato una nuova mobilitazione per protestare contro quella che viene ritenuta "una follia". Un nuovo sit-in è in corso di organizzazione per lunedì prossimo, a partire dalle 8,30.