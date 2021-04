Valle, si torna a scavare ... ma per soli 6 mesi, il futuro del teatro Ellenistico resta incerto

“E' il momento del ritorno al lavoro, dopo un periodo cupo che speriamo di lasciarci alle spalle al più presto alle spalle ed è un segnale di ripartenza e di vita”. Lo ha detto, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l'assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà giunto in mattinata nella Valle dei Templi per la ripresa degli scavi archeologici del teatro Ellenistico.

Teatro antico, si riparte: aggiudicate le attività di scavo

L'esiguità delle risorse economiche disponibili (200mila euro), messe a disposizione dal Parco archeologico, serviranno comunque a condurre una breve campagna la cui durata è stata fissata in sei mesi. Per il prosieguo delle opere, un aiuto potrebbe giungere dalle risorse del Recovery fund. Nel piano nazionale per la ripresa e resilienza stilato dal governo Draghi, degli oltre 235 miliardi di euro, poco più di 6,5 miliardi di euro sono destinati agli investimenti sulla cultura e sull'opportunità di attingere a queste risorse anche per il completamento degli scavi del teatro Ellenistico di Agrigento, l'esponente della Lega Nord della giunta Musumeci precisa: "L'imbuto del Recovery fund è molto stretto e le risorse destinate al Sud sono poche, sui Beni Culturali – aggiunge l'assessore Alberto Samonà - siamo riusciti a strappare un contributo importante per la città di Trapani, però il governo regionale vuole fare la sua parte insieme al Parco archeologico per continuare anche oltre ai mesi di lavoro previsti in questo cantiere per gli scavi del teatro ellenistico per fare in modo che si riprenda a scavare fino al completamento dell'opera”.