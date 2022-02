L'Ati idico rinnova i propri vertici, ma è solo un rimpasto: l'ex vice è il nuovo presidente

L'Ati idrico cambia vertici, o almeno li "riempasta". Nella giornata di ieri (ma nessuna notizia, come spesso accade, era stata resa pubblica sia della seduta che dell'ordine del giorno - e men che meno è stato diffuso qualcosa ad elezione effettuata) i sindaci hanno provveduto a scegliere il "dopo Valenti", puntando sostanzialmente sulla continuità.

Nuovo presidente dell'Assemblea territoriale idrica è infatti il vice presidente uscente, il sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli. Al suo posto, come vice, subentra Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago. Nel consiglio di amministrazione rientrano i sindaci Stefano Castellino (Palma di Montechiaro), Mirko Cinà (Bivona), Francesco Micciché (Agrigento), Vincenzo Corbo (Canicattì) e Francesca Valenti (Sciacca).

La nomina di Gueli è stata accolta con soddisfazione in casa Pd da parte del segretario provinciale Simome Di Paola e dal presidente Giovanna Iacono (che è anche vicesindaco a Santa Elisabetta). "La sua elezione - dicono - rappresenta un momento fondamentale, nel complesso percorso, iniziato anni addietro e che ha condotto allo storico ritorno alla gestione pubblica delle risorse idriche. Mimmo Gueli è stato, in questi anni, sempre al fianco del presidente Francesca Valenti nel guidare la battaglia per il ritorno all'acqua pubblica; oggi da nuovo presidente, dovrà guidare la fase del consolidamento di questo percorso, con la conclusione della fase di transizione e di rafforzamento di Aica. Auspichiamo altresì che il clima di unità e condivisione, tanto nell’elezione del presidente, quanto del Cda possa far pensare ad una sostanziale unità d’intenti nel procedere speditamente in direzione di un consolidamento del percorso di pubblicizzazione delle risorse idriche. Il Partito Democratico di Agrigento - aggiungono - sarà al suo fianco con tutto l'impegno e tutta la convinzione possibile, così come ha sostenuto in questi anni l’opera di Francesca Valenti".