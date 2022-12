Giunta comunale, a grandi passi verso un rimpasto? Lascia anche Roberta Lala

Fuori due. O comunque, via anche al secondo assessore della giunta Micciché. Ad aver annunciato le dimissioni questa mattina dall'Amministrazione è anche Roberta Lala, ad oggi a capo delle deleghe, tra le altre, Pari opportunità e Tutela degli animali. Le motivazioni del passo indietro non sono note, giacché l'ormai ex assessore non ha formalmente comunicato nulla alla stampa. E non solo i giornalisti sono all'oscuro di quanto stia avvenendo.

Queste nuove dimissioni (che arrivano a pochi giorni da quelle di Francesco Picarella) sono giunte infatti, ha commentato il sindaco Franco Micciché, come "un fulmine a ciel sereno". Altrettanto certo è che questo passo indietro apre ancora di più la porta ad un rimaneggiamento della squadra assessoriale. Lala probabilmente domani indirrà una conferenza stampa per motivare le dimissioni che si annuncia abbastanza "infuocata".

C'è chi, tra gli alleati, ha più volte chiesto in passato un rimpasto complessivo degli incarichi soprattutto per rispondere alla mutata geografia politica regionale. "Bersaglio" di questo progetto di revisione potrebbe essere innanzitutto Valeria Proto, oggi in quota #Diventeràbellissima, ma ci sarebbero anche tanti rancori personali accumulati nel tempo che potrebbero spingere alcuni a chiedere la "testa" pure di altri componenti dell'Amministrazione.

Tanto tuonò, è il caso di dirlo oggi più che mai, che piovve.