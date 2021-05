Si ferisce gravemente mentre ara il suo terreno: 67enne trasportato in ospedale

Un agricoltore sessantasettenne è rimasto ferito ad una gamba in modo grave mentre arava un terreno in contrada Sant'Antonio a Menfi. L'uomo sarebbe finito contro un grosso tronco mentre era al lavoro ed è stato colpito dal mezzo riportando gravi lesioni agli arti.

L'uomo, per quanto non sia in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.