"Maniaco" del chiodo di nuovo all'opera: danneggiata l'auto di una commerciante

Posteggia l'auto, una Volkswagen Golf, a San Leone e, al momento di riprenderla, la trova "ricamata" in più punti della carrozzeria. E' accaduto negli scorsi giorni, nel rione balneare appunto, ad una commerciante sessantatreenne. La donna, incredula e arrabbiata per l'accaduto, ha composto il numero d'emergenza, il 112, e poi ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento.

I poliziotti hanno subito avviato le indagini per cercare di identificare il balordo che ha devastato la vettura. Si tratterebbe, a quanto pare, di un comunissimo - per quanto spiacevole - raid vandalico. Nulla di mirato insomma. Non filtrano indiscrezioni in merito all'attività investigativa, né se nel luogo dove la Golf era stata lasciata posteggiata vi fossero o meno impianti di videosorveglianza pubblici o privati.