Alle 18.30 si terrà invece un sit in e la raccolta di firme per il clima.

Giornata di mobilitazione oggi del fronte del "No" al rigassificatore di Porto Empedocle. A promuoverlo, il "Movimento per la difesa del Territorio" che raccoglie Confimpresa Euromed, Italia Nostra, Mareamico, Confesercenti, Il Cerchio, Salvare la Valle deiTempli, WWF, Conalpa, Movimento Azzurro, Cescom, Spiagge Pulite, Centro ConsumatoriItalia,Proloco, Club Unesco, Missione Ospitalità, Forter Sicilia e altre.

"No al rigassificatore", giornata di protesta: sit in in piazza contro la costruzione del "mostro"