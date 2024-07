Villa adibita a rifugio abusivo e cani tenuti in box fatiscenti, blitz delle guardie zoofile: chiesto lo sgombero al Comune

Diversi cani tenuti in una struttura non autorizzata. Le guardie zoofile sono intervenute in una villa del Villaggio Mosè per effettuare un sopralluogo a seguito di una segnalazione di cani che leccavano il muro, sintomo di noia o carenze alimentari. Giunte sul posto le guardie zoofile avrebbero appurato l’esistenza di un vero e proprio rifugio abusivo e chi gestiva i cani, una donna, era priva del nulla osta sanitario previsto dal decreto assessoriale 2164/2017. La maggior parte degli animali, in box fatiscenti, era sprovvista di microchip. Le guardie zoofile hanno inoltrato al sindaco di Agrigento un idoneo rapporto chiedendo l'emissione di un’apposita ordinanza di sgombero ovvero sanzioni amministrative alla donna che gestiva i cani e al proprietario della villetta il quale, nonostante l'invito delle guardie a consentire il controllo, in un primo momento si era rifiutato di farle accedere.

Le guardie zoofile di “Stop animal crimes Italia” sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della legge 189/2004 e che, in un panorama siciliano e nazionale di carenza di controlli da parte delle istituzioni (con particolare riguardo ai cani randagi che, per questo, vengono gestiti fuori dalle leggi da molte associazioni e cittadini e spesso a scopo di lucro), svolgono un lavoro prezioso per la collettività e per gli animali.

Il servizio zoofilo relazionerà la Procura della Repubblica per il vaglio di alcuni illeciti, verosimilmente di natura penale, anche in ordine allo smaltimento dei reflui e rifiuti organici degli animali della struttura.