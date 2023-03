Rifiuti non differenziati e pugno duro della polizia municipale: dieci sanzioni lungo via Atenea

Per un paio di settimane, il giovedì la raccolta differenziata - in centro città - è saltata. E non perché il servizio non funzionasse, tutt'altro semmai. I rifiuti non sono stati ritirati perché gli operatori ecologici si sono accorti che in quei mastelli c'era di tutto e non il secco residuo. Non sono mancate le polemiche e le segnalazioni al riguardo. Ma il motivo era invece chiarissimo: la raccolta differenziata non veniva effettuata a dovere.

Ieri mattina, è scattato il maxi controllo. Gli operatori ecologici che dovevano appunto ritirare il "secco residuo" sono stati accompagnati dagli agenti della polizia municipale. E i vigili urbani hanno "stangato" una decina di utenti, fra privati ed esercizi commerciali.

La maggior parte delle sanzioni è stata fatta appunto agli esercizi commerciali. Soltanto un paio a privati cittadini che, rovistando fra dei sacchetti, i vigili urbani sono riusciti ad identificare.

I controlli si sono concentrati lungo tutta la via Atenea: da Porta di Ponte fino a piazza Pirandello.