Via Imera, altro che centro città: ovunque regna il degrado

"É passata una settimana da quando ho pubblicato un post sul degrado di via imera, ma nulla é cambiato ....anzi!". Scrive così sui social una cittadina indignata per le condizioni in cui versa una delle vie più centrali e trafficate di Agrigento, sede di innumerevoli negozi e attraversata da chiunque debba arrivare nella zona di piazza Vittorio Emanuele provenendo da Nord.

E le immagini che corredano il post del resto sono chiarissime: ovunque regnano le erbacce e i sacchetti di spazzatura lasciati a marciare sotto il sole. Tracce, ovviamente, di cittadini incivili che continuano ad ostinarsi a non voler fare la raccolta differenziata, ma anche di un evidente ritardo nel recupero dei rifiuti abbandonati.