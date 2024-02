Ritrovati tra i rifiuti i documenti di una persona deceduta: multato erede

Trovati documenti tra i rifuti interestati ad una persona deceduta: scatta una sanzione di 900 euro per un erede della donna.

I fatti risalgono al febbraio del 2021. I vigili urbani stanno controllando la spazzatura e aprono un sacchetto per controllare il contenuto. Questo, come sempre, a caccia di scontrini, ricevute e documenti intestati a quelli che potrebbero essere gli autori dell'abbandono.

In questo caso vengono trovati alcuni atti (che però il Libero consorzio, che ha pubblicato la delibera di ingiunzione di pagamento al sanzionato ha totalmente omesso) che riconducevano ad una donna ormai deceduta.

"Pertanto gli agenti intervenuti sono arrivati alla conclusione che il deposito incontrollato di rifiuti era da addebitarsi all'erede", verosimilmente un figlio della donna. Come siano stati collegati in modo univoco i due fatti non è chiaro.

Per lui una sanzione da ben 900 euro. L'uomo, per quanto formalmente invitato a farlo, non ha fornito alcuna difesa scritta a sua potenziale discolpa. La richiesta di pagamento potrà, comunque, essere impugnata.