"Montagne" di rifiuti abbandonati sulle spiagge di San Leone, incredulità e rabbia di imprenditori

Sacchetti di rifiuti, talvolta anche in forma di micro "montagne", lasciati ovunque. Abbandonati in ogni angolo, strade d'accesso comprese, dell'arenile di San Leone. Il tutto mentre turisti e villeggianti che, per fortuna, sono tornati in massa passeggiano o provano a prendere il sole sulla battigia, ammirando lo splendido mare.

A denunciare, quotidianamente, quello che è uno scempio ambientale, ma anche una inevitabile perdita di dignità turistica sono gli imprenditori che hanno creduto ed investito - per fare ricezione turistica - su San Leone. Uno, in maniera particolare, si adopera anche - praticamente ogni mattina - a rendere "presentabile" l'ingresso a mare dinanzi la sua struttura ricettiva. "Lo faccio solo per i miei clienti, finché vorrò" - ha detto - . Inevitabilmente, al rifiorire, dopo poche ore dall'intervento di pulizia gratuito, dell'immondezzaio, l'imprenditore non può che, sistematicamente, indignarsi e non riuscire più a vedere futuro di civiltà per Agrigento.

Continua però, quotidianamente, a denunciare anche sui social. E lo fa postando le foto di angoli degradati. "Qui siamo alla terza spiaggia, zona chiosco bombardato - ha scritto oggi fra incredulità e rabbia - . Non posso far altro che pensare alle attenzioni infinite di questa amministrazione per la ridente località balneare ormai piena di turisti e villeggianti che passeggiano ed ammirano il nostro splendido mare Mediterraneo...".