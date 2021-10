Smaltimento rifiuti speciali dei positivi al Covid, il Codacons: "In Sicilia il servizio ha costi più alti delle altre regioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Come mai in Sicilia, solo in Sicilia, il ciclo dei rifiuti speciali dei soggetti positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare, è diverso dal resto dell’Italia con costi di gestione molto superiori e una spesa extra di milioni di euro!!

In Sicilia lo Statuto speciale ancora una volta sembra servire per aumentare le spese e per gestioni scriteriate, Stavolta ad essere gestito diversamente da tutta la penisola, è il servizio di raccolta dei rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al Covid l9, in isolamento domiciliare, e dalla popolazione in generale.

Nel Marzo del 2020, L'Istituto Superiore di Sanità, con nota Prot n. 8293, ha fornito le linee di indirizzo per la raccolta dei rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al Covid l9, in isolamento domiciliare, e dalla popolazione in generale.

Nel dettaglio tale nota considerava le seguenti due fattispecie:

1) rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

2) rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Diverse Regioni hanno sin da subito emanato disposizioni finalizzate a recepire quanto contenuto nella nota dell'ISS, fornendo indicazioni applicative per il conferimento e le operazioni di raccolta e per la successiva gestione presso gli impianti di trattamento senza nessun incremento della spesa, utilizzando, dopo un corso formativo del personale, le stesse ditte che detengono il contratto per il regolare prelievo dei rifiuti urbani differenziati.

La Regione Sicilia, è l’unica Regione dove tale servizio di raccolta è stato stralciato da quello della raccolta regolare, ed assegnato a ditte che si occupano di rifiuti speciali con un incremento della spesa che equivale a milioni di euro, quanti milioni in più stiamo spendendo ? Molti, troppi.