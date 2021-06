Sciopero degli operatori ecologici, si prevedono disservizi nella raccolta dei rifiuti

Nella giornata del 30 giugno potrebbero verificarsi dei disservizi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani a causa dello sciopero nazionale proclamato da organizzazioni sindacali del settore ecologia Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: succederà a Sciacca e a Canicattì.

Lo stato di agitazione è stato deciso per chiedere una correzione immediata dell’articolo 177 del codice degli appalti che mette a rischio migliaia di posti di lavoro nel comparto.

Nella città termale a darne notizia è stato l’assessore Michele Bacchi che nella giornata di oggi ha contattato il raggruppamento di imprese Bono-Sea. Le due ditte hanno riferito che parte del proprio personale aderirà ma che il servizio sarà in qualche modo garantito.

A Canicattì gli operatori ecologici invitano i cittadini a non esporre all'esterno delle proprie abitazioni i mastelli con i rifiuti previsti in calendario. Saranno garantiti i servizi essenziali, incluso quello riguardante il mercatino settimanale di via Carlo Alberto.