Ecco il primo compattatore stradale per rifiuti plastici: chi lo usa riceve buoni da spendere al supermercato

E' stato inaugurato oggi, sabato 2 luglio, alla presenza dell'assessore all'ambiente Lillo Attardo e dei referenti dell'azienda "Tutela ambiente", il primo compattatore stradale per rifiuti plastici che darà un ristoro economico immediato ai cittadini e che è stato collocato nei pressi del muro perimetrale dello stadio "Bruccoleri". Grazie ad una convenzione con il gruppo imprenditoriale dei supermercati Famila e Centesimo, infatti, per ogni bottiglia (di acqua o bibite varie) o contenitore (flaconi di shampo, bagnoschiuma, detersivo lavatrice o lavastoviglie) sarà corrisposto un centesimo che potrà essere speso presso i supermercati del gruppo a Favara. Il funzionamento è semplicissimo: basta conferire le bottiglie vuote attraverso gli specifici sportelli e la macchina le compatterà e calcolerà automaticamente gli importi. Bisognerà poi schiacciare il pulsante lampeggiante per ottenere lo scontrino che varrà come buono. "Si tratta di una iniziativa importante - spiega Attardo - che soprattutto consentirà di accrescere la consapevolezza che il riciclo produce ricchezza".

L'azienda ha messo a disposizione del Comune altri 3 compattatori che saranno collocati in città in luoghi ancora da individuare.