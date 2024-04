Il piazzale trasformato in discarica: operazione "Kaos calmo": 3 imputati su 5 salvati dalla prescrizione

Otto telecamere per trenta giorni posizionate di nascosto al boschetto con l'obiettivo che ha immortalato decine di furgoni di negozi di ogni tipo - alimentare ma non solo - che scaricavano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Tre dei cinque imputati dell'operazione "Kaos calmo" ne escono indenni grazie alla prescrizione.

Si tratta di: Margherita Freddoneve, 32 anni; Alessandro Gangarossa, 36 anni e Alfonso Carbone, 45 anni. Il giudice monocratico Agata Anna Genna ha emesso nei loro confronti una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Per Mario Mezzano, 75 anni e Giuseppe Daino, 55 anni il processo, continua il 16 settembre.

I video agli atti dell'inchiesta - che è stata sviluppata sul campo dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle - sono impietosi. Si vedono i furgoni arrivare nei pressi del piazzale, di proprietà del demanio, e i conducenti scaricare pesce, ortaggi, mobili e tanto altro ancora. Poi, in molti casi, si appicca l'incendio.

Tutti gli episodi contestati risalgono al dicembre del 2018: gli imputati, gran parte dei quali titolari di pescherie, sarebbero stati immortalati mentre smaltivano i rifiuti della propria attività, talvolta appiccando il fuoco.

Il dibattimento, nel quale sono stati assistiti, fra gli altri, dagli avvocati Luigi Troja e Daniele Re, non si è neppure concluso perché la prescrizione ha fatto cadere le accuse.