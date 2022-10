Operazione "Kaos calmo", benemerenza di prima classe e medaglia d'oro al capitano di fregata Gennaro Fusco

"Nel corso della sua carriera si è sempre distinto per l'impegno dimostrato nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente marino e costiero. Con alto senso del dovere e spiccate capacità professionali coordinava, partecipando in prima persona, ad una rilevante attività d'indagine per l'individuazione e denuncia all'autorità giudiziaria di numerosi individui resisi responsabili di abbandono di rifiuti pericolosi e non, con il sequestro di una vasta area demaniale trasformata in una discarica a cielo aperto, evitando così ulteriori e ben più gravi danni all'ambiente e problemi igienico sanitari". E' con questa motivazione che il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha conferito la benemerenza in materia ambientale di prima classe e la relativa medaglia d'oro al capitano di fregata Gennaro Fusco, ex comandante della Guardia costiera di Porto Empedocle.

Il capitano di fregata Fusco che ha lasciato Porto Empedocle nel settembre del 2020, nel marzo dell'anno prima ha condotto l'operazione "Kaos calmo": con 8 telecamere puntate sul boschetto del Kaos vennero identificati coloro che scaricavano rifiuti. Sei le denunce e 14 le sanzioni, per 200 mila euro, che allora vennero fatte.