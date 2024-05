Rifiuti non differenziati e nei sacchetti: raffica di sanzioni della polizia municipale

Nei sacchetti c'era di tutto. Non il secco residuo il cui conferimento era previsto per la giornata odierna, ma anche plastica, carta, umido. La polizia municipale di Porto Empedocle, nonostante l'esiguo organico, stamani è entrata in azione assieme agli operatori ecologici. Sono state fatte verifiche e controlli nei mastelli e nei maxi sacchetti lasciati sui marciapiedi di Piano Lanterna.

Ben 20 le sanzioni amministrative elevate per violazione dell'ordinanza sindacale che regola il conferimento dei rifiuti.

La maggior parte dei rifiuti - è stato accertato - non erano neanche nei mastelli, ma infilati - alla rinfusa appunto - in mega sacchetti di plastica.

Questo genere di controlli, nonostante appunto a Porto Empedocle ci siano pochi vigili urbani, andranno avanti anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane perché c'è da ripristinare il rispetto delle regole, visto che in tanti - tantissimi - sembrano essersene dimenticati.

