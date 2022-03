Abbandono indiscriminato di rifiuti, l'appello delle ditte: "Serve la collaborazione dei cittadini"

E' stato totalmente ignorato dai cittadini licatesi l'appello fatto dall'Amministrazione comunale rispetto all'utilizzo dei cassonetti stradali nel week end. Anche questa mattina, infatti, Licata si è svegliata sporca, con cumuli di rifiuti abbandonati anche ai bordi delle strade e sui marciapiedi.

"L'abbandono indiscriminato dei rifiuti – ribadiscono le ditte che gestiscono il servizio di igiene ambientale – oltre ad essere un triste fenomeno, ha un costo economico per l'amministrazione comunale che alla fine si ripercuote anche sui cittadini che pagano la Tari e conferiscono correttamente. Abbandonare i rifiuti disattendendo ogni regola del vivere civile e disattendendo anche le recenti ordinanze sindacali, ha come conseguenza anche quella di non far raggiungere al Comune di Licata le percentuali di raccolta differenziata necessarie per ottenere diminuzioni di costi in bolletta per i cittadini. Lanciamo un appello alla collaborazione a tutti i licatesi affinchè, insieme, si possa effettuare un servizio 'porta a porta' efficace ed efficiente”.