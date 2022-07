Emigrati "pizzicati" a gettare rifiuti per strada: multati dalla polizia locale

Emigrati tornati in paese per l'estate "pizzicati" ad abbandonare rifiuti: scattano le multe.

I fatti sono stati raccontati sui social dal sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza. "Stamattina dei simpatici emigrati (in realtà dei discendenti, i nostri emigrati non lo avrebbero mai fatto) hanno pensato bene di riempire quattro sacchi di spazzatura e di lasciarli nei pressi di casa - ha detto -. Con gentilezza gli è stato spiegato come funziona la differenziata a Grotte".

Tutto risolto? Macchè.

"Per tutta risposta - continua il sindaco - nel pomeriggio i sacchi sono stati depositati lungo la strada che porta alla 'Petra'. I signori sono stati già identificati e domani riceveranno una bella multa. Ho chiesto ai vigili di verificare se sussistono reati più gravi (accertando in particolare l'eventuale presenza di rifiuti speciali) per l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti".