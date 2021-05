Favara, si va verso un nuovo sciopero dei netturbini: non rispettati gli accordi

Si fermeranno nuovamente i netturbini a Favara. Gli operatori ecologici, infatti, nonostante avessero ricevuto la promessa del saldo delle spettanze arretrate entro fine marzo, hanno ottenuto solo un piccolo acconto di 500 euro per il mese gennaio.

Così ieri dopo una prima consultazione con i sindacati, i lavoratori hanno deciso di interrompere nuovamente il servizio a partire da domani. Già ieri in alcune zone della città i rifiuti non erano stati raccolti completamente. Quello che si para davanti è quindi il rischio di una nuova emergenza sanitaria qualora non si riuscisse a versare tutte le spettanze avanzate dai lavoratori.