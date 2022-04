Rotonda trasformata in una discarica abusiva, il Comune: "Chiederemo ad Anas la videosorveglianza"

Era stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto dagli incivili che ormai, un po' ovunque, regnano incontrastati. Nella mattinata di oggi, però, l'area intorno alla rotonda che da Favara conduce alla statale 640 è stata stata bonificata per iniziativa del comune della città dell'Agnello pasquale, il tutto, precisano dall'Ente, senza costi aggiuntivi.

Resta però il tema, enorme, della vigilanza, considerato che un po' tutta la provincia è oggi funestata da episodi di abbandono di rifiuti di ogni tipo. Per questo l'assessore all'Ecologia, Lillo Attardo, ha presentato una richiesta formale ad Anas di dotare l'area di telecamere e fototrappole che possano scongiurare il ripetersi di situazioni di abbandono. Altre telecamere, pare, saranno installate in città nel prossimo futuro: alcune sono state donate da privati, altre rientreranno nell'appalto per la manutenzione della rete di illuminazione cittadina.