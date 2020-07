Via Atenea ostaggio dei rifiuti fino a tarda mattina, i cittadini indignati: "E' uno schifo"

Ritarda il recupero dei rifiuti in centro città, scoppia la polemica tra i cittadini. Pietra dello scandalo sono alcune foto realizzate da un cittadino intorno alle 11.30 di stamattina che ritraevano la via Atenea ancora ostaggio di sacchetti e cassette di legno, segno che appunto la raccolta non era stata ancora effettuata: cosa che è invece partita una decina di minuti dopo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'effetto per i (troppo pochi) turisti presenti e per i cittadini indignati, è stato comunque quello di un centro città abbandonato a sé stesso, per quanto la raccolta dei rifiuti in via Atenea - anche quelli prodotti dalle attività commerciali - avviene storicamente in tarda mattinata. Basta però un ritardo per provocare un effetto "detonante".