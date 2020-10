Discarica abusiva in un piazzale in via Petrarca, l'Iseda esegue la bonifica

Su richiesta del sindaco Franco Miccichè, la ditta Iseda ha provveduto questa mattina a rimuovere i rifiuti che erano stati abbandonati all’interno del piazzale che ospitava un rifornimento di benzina di via Petrarca, davanti al quartiere Ellenistico Romano.

"Si è trattato di un intervento straordinario e non dovuto - fa sapere il neo sindaco -, visto che l’area in questione è privata e dovrebbe essere sua cura chiuderla evitando l’abbandono di rifiuti al suo interno. Se l’increscioso evento dovesse ripetersi, si procederà in danno del proprietario dell’area".